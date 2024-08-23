Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri ile ALKÜ Yaşam Merkezinde bir araya geldi. Kestel Yerleşkesinde düzenlenen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in yanı sıra yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği basınla buluşma toplantısında Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün yatırım projelerinden ve hedeflerinden bahsederek “Öğrenci odaklı bir üniversite olarak hem öğrencilerimizin geleceği için hem de Alanya’nın menfaatleri için şartları sonuna kadar zorluyoruz.” dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ŞEHİR İLE BÜTÜNLEŞMEK İSTİYORUZ”

ALKÜ’de bir yılı aşkın görev süresi içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ve yeni projelere değinen Rektör Türkdoğan, slayt eşliğinde basın mensuplarına geniş kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu. Sunumuna üniversitenin genel bir tanıtımıyla başlayan Rektör Türkdoğan, “2024 yılı itibariyle ALKÜ’de 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ile 1 lisansüstü eğitim enstitüsü olarak öğretime devam ediyoruz. Meslek yüksekokulları ve fakültelerin sayısını artırmak için de taleplerimiz oldu. Kabul olan ve reddedilen birimler oldu. ALKÜ olarak şehir ile bütünleşen bir üniversite olmak istiyoruz. Bu doğrultuda Alanya’mızın ihtiyacı olan bazı fakülte ve meslek yüksekokullarını Alanya’ya kazandırmak istiyoruz. Bu konuda Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteğini görüyoruz. Yerel yönetimlerimiz ile sivil toplum kuruluşlarının bizlerin yanında olması bizleri mutlu ediyor.” dedi.

BİLİMSEL PROJELERE DESTEK OLUNDU

Vatandaşlara hizmet vermek için 2024 yılında 41 farklı kurs ile önemli bir faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Kütüphane hizmetinden öğrencilerimizin daha kapsamlı bir şekilde yararlanmaları için cihaz ve program olanakları sağladık.” dedi. Bilimsel projelere destek olduklarını ifade eden Rektör Türkdoğan, “Bugüne kadar 21 TÜBİTAK projesi, 97 BAP projesi ve 2 de TUSEB projesini başarıyla yürüttük.” şeklinde konuştu.

OTOPSİ İŞLEMLERİ ARTIK ALANYA’DA YAPILACAK

Alanya’nın önemli bir ihtiyacı olan otopsi işlemlerinin artık Alanya’da gerçekleştirilebileceğini ifade eden Rektör Türkdoğan, “Otopsi işlemleri bir süredir üzerinde durduğumuz bir konuydu. Geçen hafta güzel haberi aldık. Otopsi işlemleri artık Alanya’da yapılabilecek ve Alanya’dan Antalya’ya gitmeye gerek kalmayacak. Eylül ayında Adli Tıp Kurumu Başkanı Belek’te gerçekleşecek olan Adli Tıp Kongresi’ne gelecek. Kongreye geldiğinde üniversitemizi ziyaret edecek. Alan olarak ayırdığımız bazı yerler var. Başkanımız nereyi uygun görürse biz orayı kısa sürede hazırlayıp hizmet verir hale getireceğiz.” diye konuştu.

MEDİKO SOSYAL HİZMET BİRİMİ AÇILDI

ALKÜ’ye öğretime gelen öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Rektör Türkdoğan, “Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına, ilaçlarına ve raporlarına çözüm üretmek için hızlıca ihtiyaçlarını görebileceği Mediko Sosyal Hizmet Birimi’ni hizmete açtık. Bunun yanı sıra 2024 yılında Merkezi Derslikler ve Ofisler binasını bitirerek kullanıma açtık.” dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “GES’İ BAŞARIYLA YÜRÜTÜYORUZ”

Elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak için yerleşkeye GES’ten sonra elektrikli şarj istasyonu kurmayı hedeflediklerini belirten Rektör Türkdoğan, “Kestel Yerleşkemizde Güneş Enerji Santrali projesini gerçekleştirdik. 2023 Kasım ayında kurulan proje 2024 Mart ayında sisteme dahil edildi. Şu anda 950 bin TL gibi bir kar elde ettik. GES’ten yıllık 2.085.000 kWh enerji üreteceğiz. Aynı projeyi Cikcilli Yerleşkemizde yapmayı planlıyoruz. Tasarruf elde etmek için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım Sözleşmesiyle yıllık 2 milyon 582 bin 249 TL’lik bir tasarruf sağladık.” ifadelerini kullandı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Önemli bir projeyi ALKÜ’de hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Türkdoğan, “Sıfır Atık projesini hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk eko döngüsel yemekhanesini ALKÜ’de gerçekleştirdik. Her gün 50 litre atıktan 25 kilo mama ürettik. Bu anlamda 37.500 sokak hayvanını besleyecek mamayı üretiyor ve toprağı da gübre ile besliyoruz. Bizlerin doğaya olan sevgisinden dolayı böyle bir yol çizdik. Projenin sahadan karşılığını bekliyoruz. Çevre Ajansı yeni kuruldu. Projemizden bahsettik ve bu projeyi desteklemek istiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 60+ Tazelenme Üniversite ile çok güzel bir projeyi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Proje sayesinde büyüklerimizden çok şey öğreniyoruz.” diye konuştu.

YERLEŞKEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Yerleşkeye yapılan imar yolunun devamının olması gerektiğini vurgulayan Rektör Türkdoğan, “Bir yıl önce geldiğimizde yerleşkemizin içinden şehir yolu geçiyor. Bu bizi rahatsız ediyordu. Yerleşkemizdeki öğrencilerimizin daha rahat edebilmesi için yerleşkeye giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapılması gerekiyor. İmar yolunun bir bölümü tamamlanarak yerleşkemize giriş ve çıkışlar daha kontrollü oldu. Tabii bu yolun çift şeritli olarak açılması daha da önemli. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyemizden ve ASAT’tan destek bekliyoruz. Alt yapının tamamlanmasını bekliyoruz.” dedi.

ÖSYM SINAVLARININ YÜZDE 90’I ALANYA’DA YAPILIYOR

“Alanya’dan ve çevre ilçelerden ÖSYM sınavları için Antalya’ya gidiliyordu.” diyen Rektör Türkdoğan, “Bu konuda ÖSYM Başkanımızla birçok kez görüştük. Antalya’da yapılan ve Alanya’da yapılmayan birçok sınavın burada yapılması noktasında taleplerimiz yüzde 90 kabul gördü. Artık sınavların birçoğu Alanya’da yapılıyor. Bir de online TOEFL sınavı konusu var. İngilizce eğitimini artırmak için bu konuda bir adım attık. TOEFL kursları ve sınavları da artık üniversitemizde yapılacak. 1000 öğrencimize burslu olarak kurs da verilecek.” dedi.

GAZİPAŞA’YA GAZİPAŞA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU VE TURİZM UYGULAMA OTELİ GELİYOR

Gazipaşa’ya yapılacak proje için yer tahsisinin yapıldığını ifade eden Rektör Türkdoğan, “İlk yazışmamız Kasım 2023’te oldu ve Mart 2024’ten itibaren Gazipaşa Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Turizm Oteli üzerinde durduk. Biz, Gazipaşa’da Gazipaşa Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Turizm Oteli olmak üzere 13 bin 700 metrekarelik yerin tahsisini Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle almış bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SYEDRA’DA ALKÜ’NÜN BAYRAĞI DALGALANIYOR”

Syedra’dan “Göz bebeğimiz” diye bahseden Rektör Türkdoğan, “Syedra bizim göz bebeğimiz. Doç. Dr. Ertuğ Ergürer hocamız güzel bir çalışma yürütüyor. Syedra’nın tanıtımı bizim için çok kıymetli. Syedra’da başka bir üniversitenin bayrağı vardı. Daha sonra biz buranın ALKÜ’ye geçmesi için bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ile artık Syedra ALKÜ’ye geçti.” dedi.

ERASMUS’A DEV BÜTÇE

Öğrenci ve personel hareketliliği için Türkiye’nin en çok bütçesi olan üniversitelerden birisi olduklarını ifade eden Rektör Türkdoğan, “Yaptığımız çalışmalarla ALKÜ’nün bütçesinde yüzde 130 artış sağladık. Erasmus KA131 projesinden Türkiye geneli en çok bütçe alan 9. kurumuz. Erasmus KA131 projesi yüzde 92,63 oranında arttı. İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini üniversitemize kazandırdık. Tropik Meyve Yetiştiriciliği Programını Türkiye’de ilk defa ALKÜ’de açtık. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin proje desteğini artırdık. 33 bin 400 metrekare alan düzenlemesi gerçekleştirdik. Yurt dışında ve yurt içinde sektörel ve eğitim amaçlı onlarca protokol imzaladık ve işleme aldık. Önemli isimlerin katılımıyla konferanslar gerçekleştirerek çok önemli kişileri üniversitemizde ağırladık.” dedi.

ALANYA’YI AYAĞA KALDIRILAN PROJELER YAPILACAK

Programın devamında hedeflerinden bahseden Rektör Türkdoğan, “865 bin metrekare alana sahip Cikcilli Yerleşkemizi en kısa sürede ayağa kaldırmak istiyoruz. Burayı spor ve sağlık kompleksi olarak ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Tıp, Diş, Turizm ve Spor alanlarını ayağa kaldırmak istiyoruz. İnşallah bu hedefe yine sizlerin desteği ile ulaşacağız. Yine Cikcilli’de yapımı devam eden Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı da çok kısa bir süre sonra teslim alacağız. Bağışçımıza çok teşekkür ediyorum. Bu laboratuvarda Alanya için gerekli ve Alanya dışında yapılan tetkiklerin hepsi burada yapılacak. Ocak ayında burada çalışmalara başlamak istiyoruz.” diye konuştu.

17 PROJE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ALKÜ’ye ve Alanya’ya önemli katkıları olacak 17 projeye başlayacaklarını vurgulayan Rektör Türkdoğan, “TEKMER’in metrekare olarak uygunluğunu aldık. Teknoloji Transfer Ofisi’nin A.Ş.’si kurulması gerekiyor. Son adımdayız. YÖK’ten onay bekliyoruz. Gündoğmuş Rekreasyon ve Kamp Alanı projesini kamp haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Turizmi oraya da kazandırmamız gerekiyor. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kurnaz hocamızla burayı gidip gördük ve konuyla hassasiyetle ilgileniyorlar. Turizmin göz bebeği olan ilçede Turizm Fakültesi binasının olması gerekiyor. Kampüs içerisinde yeni peyzaj alanları oluşturacağız ve KYK yurdundan yerleşkeye giriş sağlayacağız. Dim Çayı’nda bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Turizmi çeşitlendirmek için o bölgede bir alanı Orman Park olarak Alanya’ya kazandırmak istiyoruz. Girişimimizi yaptık. Projemizin takipçisiyiz. Evde Takip Sistemi projesiyle Avrupa Birliği projesine başvurduk. Büyük bir proje ve ilk aşamayı geçtik. Projenin bütçesi 3 milyon eurodur. Birçok hedefimiz var. 17 projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Her birisi için yoğun bir çalışma içindeyiz.” dedi.