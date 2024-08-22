Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) akademik ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra öğrencilerin gelecekleri için gerekli olan sektör temsilcileri, kurum-kuruluş ve STK’larla protokoller imzalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Migros arasında öğrencilerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz, Migros İnsan Kaynakları Müdürü Beyhan Aşahan, Migros Bölge Satış Müdürü Vural Demiröz, Migros İnsan Kaynakları Lideri Zeynep Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen protokol töreni; üniversitenin akademik ve bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilerin geleceğine yönelik sektörel iş birliklerini de kapsayan çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

SEKTÖRE DONANIMLI BİREYLER YETİŞTİRİLECEK

Protokol, perakendecilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu kapsamda, ALKÜ’nün İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerine, akademik bilgi birikimlerini sektörün fiili uygulamalarıyla birleştirme fırsatı sunulacak. Bir eğitim-öğretim yılı sürecek bu program ile perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerin, sektörde tecrübe kazanarak donanımlı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor. İmzalanan iş birliği protokolü, akademik çalışmaların yanı sıra ortak sertifika programları ve eğitim faaliyetleri ile üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu sayede öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdam edilebilirliği artırılacak ve sektöre nitelikli iş gücü kazandırılacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİN KARİYER GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ”

ALKÜ Rektörü Türkdoğan, “Üniversite olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşadık. Migros ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü, üniversitemiz ile sektör arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştıracak, öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda onlara değerli fırsatlar sunacaktır. Protokolümüzün amacı, hızla büyüyen perakendecilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve bu sektörde çalışmak isteyen öğrencilerimize akademik bilgi birikimlerini pratiğe dökme fırsatı sunmaktır. Bir eğitim-öğretim yılı sürecek bu program ile öğrencilerimizin, aldıkları teorik eğitimi gerçek hayatta uygulayarak sektörde donanımlı ve deneyimli bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum İş birliğimizin, öğrencilerimize ve sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.