Alanya Belediyesi Ebeveyn Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde yaz aylarında öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için düzenlenen Çocuk Kütüphanesi Etkinlikleri sürüyor. 12 Ağustos'ta başlayan etkinliklere aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Tüm atölyelerin ücretsiz olduğu etkinlikler kapsamında bugüne kadar; Taşlarla Hayal Et, Monet’nin Nilüferleri Sulu Boya İle Sanat, Hayalimdeki Abeslang, Takı Tasarım Atölyesi ve Kandinsky İle Nesnesiz Yeryüzü etkinlikleri düzenlendi. 3 yaşından 12 yaşına kadar farklı grupları ağırlayan Çocuk Kütüphanesi Etkinlikleri kapsamında; 23 Ağustos Cuma günü Çalışan Minik Parmaklarla Taş Seramiği, 26 Ağustos Pazartesi günü Geri Dönüşüm Atölyesi, 28 Ağustos Çarşamba günü Oyunlarla Eğlenceli Matematik Atölyesi, 2 Eylül Pazartesi günü Vincent Van Gögh’un Yıldızlı Gecesinden Gökyüzüne Yolculuk, 4 Eylül Çarşamba günü Origami Ayraç ile Soyut Düşünce Atölyesi ve 6 Eylül Cuma günü Pipetle Üfleme Sanatı atölyeleri gerçekleştirilecek. Aileler, 444 82 07 – 3401 üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak atölyelere çocuklarını kayıt yaptırabiliyorlar. Uzman ekiplerin katıldığı atölyeler, özellikle okulların tatil olduğu dönemlerde çocukların zihinsel gelişimine katkı sunma amacıyla yapılmaya devam edecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten