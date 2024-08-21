Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için yapılması gerekenler konusunda kararlar alındı. Buna göre Alanya Cuma Pazarı'ndaki duraktan Konaklı'daki Diş Hekimliği Fakültesine öğrencileri götürecek bir otobüs tahsis edilerek, Diş Hekimliği Fakültesi ile uygulamanın yapıldığı Fakülte Hastanesi arasında ring seferleri düzenlemesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi de, üniversite öğrencilerinin mağduriyetini gidermek için Kestel'den kampüse ring seferleri düzenleyecek. Öğrenciler, Alanya Merkez ile Kargıcak ve Mahmutlar'dan gelen tüm otobüslere binebilecek. Halk otobüsleri, öğrencileri Kestel'deki Petrol Ofisi önünde indirecek. Öğrenciler, buradan kaldırılacak ringler ile kampüse rahat bir şekilde gidip gelebilecek.

6 noktaya Kent Kart dolum makinesi yerleştirildi

Diğer yandan halk otobüsü kullanan vatandaşların yaşadığı kart yükleme sorunu da çözüme kavuştu. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olduğu 6 noktaya Kent Kart dolum makineleri yerleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Cuma Pazarı dolmuş durağı, Otogar, Postane, Mola Kavşağı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazipaşa dolmuş durağına 6 adet kart dolum makinesi yerleştirildi. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan makineler hizmete girerken, önümüzdeki süreçte sayılarının artırılacağı ifade edildi.