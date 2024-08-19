Üç aylık yaz tatilinin ardından öğrencilerin heyecan içinde beklediği 2024-2025 eğitim öğretim sezonu, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim-öğrenim görmesi için kolları sıvayan Alanya Belediyesi ekipleri, kent genelindeki okullarda yoğun bir çalışma programı sürdürüyor. Ekipler, okul bahçelerinin düzenlenmesi, temizlik, boya, bakım ve tadilat gibi çalışmalarına tüm okullarda devam ediyor.



TOSMUR’DA SERAMİK KAPLAMA ÇALIŞMASI

Tosmur Mahallesi’nde bulunan Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu’nda Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri seramik kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Okulun girişinden itibaren koridor ile 5 sınıfı kapsayan alanda eskiyen ve yıpranan zeminin yerine yeni seramik kaplama yapılıyor. Yaklaşık 400 metrekarelik seramik kaplamanın ardından yapılacak derz işlemiyle çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak ve yeni sezona hazır olacak. Öte yandan okulun arka bahçesinden yeni bir kapı açılarak, öğrencilerin güvenli bir ortamda servis araçlarına binmesi sağlanacak. Ayrıca kapı, pencere, çatı, lavabo, tuvaletlerin bakım ve onarımı yapılıyor.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Tosmur Fatma Özmüftüoğlu Okul Müdürü Ali Güneş, çalışmalar için teşekkür ederek, “Malzemelerimizi almıştık ve işçilik konusunda Alanya Belediyesi’ne talepte bulunduk. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik bizlere yardımcı oldu ve okulumuzun eksiklerini gideriyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.