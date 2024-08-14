2024-YKS sonuçlarına göre adayların yaptıkları tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine (ALKÜ) yerleşen öğrenci sayısı da belli oldu. Sonuçlara göre 3 bin 508 olarak belirlenen kontenjanın 3 bin 440’ı doldu. ALKÜ’nün kontenjanına göre doluluk oranı yüzde 98,06 oldu. ALKÜ bu oranla yüzde 96’lık Türkiye ortalamasının üzerinde yer alarak tercih edilen üniversitelerin başında geldi.



FAKÜLTE VE MYO’LARIN TAMAMINA YAKINI DOLDU

ALKÜ’de 10 fakültedeki lisans programları için tercih yapan adaylar, bin 812 kontenjanın bin 745’ine yerleşti. Lisan programları için yerleşme oranı yüzde 96,30 oldu. Meslek yüksekokulları için belirlenen bin 696 kontenjanın bin 695’ine yerleştirme olmasıyla tamamına yakını doldu. MYO’lar için yerleştirme oranı ise yüzde yüze yakın oranla yüzde 99,94 oldu. Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Turizm Fakültesindeki bölümleri için belirlenen kontenjanların tamamı doldu. Bunun yanında Akseki MYO, ALTSO MYO, ALTSO Turizm MYO, Gazipaşa MRB MYO ve Sağlık Hizmetleri MYO programlarının tamamına yerleştirme yapıldı. Eğitim Fakültesinde de İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin yüzde yüzü doldu. ÖSYM tarafından ALKÜ için 75 olarak belirlenen 35 yaş ve üzeri kadın kontenjanına ise 74 aday yerleşti. 108 okul birincisi kontenjanından da 46 okul birincisi ALKÜ ailesine katıldı. Öte yandan özel yetenek sınavlarıyla alımı yapılacak Spor Bilimleri Fakültesi için belirlenen kontenjan sayısı 130 oldu. Müzik Öğretmenliği bölümü için de 20 adayın sınav sonuçlarına göre yerleşmesi bekleniyor.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ yükseköğretim programlarına yerleşen adayları tebrik etti. Rektör Türkdoğan açıklamasında, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini tercih ederek eğitim yolculuğunuza burada devam etme kararı aldığınız için sizleri tebrik ederim. Yeşilin ve mavinin buluştuğu Alanya’mızda yer alan üniversitemizde, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizle akademik ve kişisel gelişim alanlarında hızla ilerleyeceksiniz. Her birinizin hayalleri için var gücümüzle çalışacağız. ALKÜ ailesine hoş geldiniz!” dedi.