Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Rektör Türkdoğan mesajında şunları belirtti: “Bugün; yüreklerimizi coşkuyla dolduran, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin ve millî egemenliğin simgesi olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

1920 yılında aziz milletimiz, tarihin en karanlık dönemlerinde bile umudunu kaybetmedi. Türk milleti kahraman ordumuzla, yüreklerindeki vatan sevgisiyle bağımsızlık meşalesini yakıp emperyalist güçlere karşı büyük bir direniş sergiledi. İşte bu direniş ve kararlılık, 23 Nisan'ın temelini oluşturan millî iradenin yüceliğini ortaya koydu.

23 Nisan, sadece bir bayram değil; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen bir gündür. Onlar, umutlarımızın ve hayallerimizin ta kendisidir. Çocuklarımızı, gençlerimizi; tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur.

Bugün, geçmişimizi anarken geleceğe umutla bakıyoruz. Gelecek nesillere, emanetimizi en güzel şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biz biliyoruz ki 23 Nisan, sadece bir bayram değil; geleceğe dair umutların, sevginin ve barışın simgesidir.

Millî iradenin temsil makamı TBMM'nin 104. kuruluş yılında Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederim. Bayramınız kutlu olsun!”