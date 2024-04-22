Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Alanya’da da başladı. Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde düzenlenen birbirinden özel etkinliklerle bayram coşkusu doyasıya yaşandı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı kutlama programında her sınıf, hazırladıkları gösterilerle eğlenceli saatler geçirdiler. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada minik öğrencilerin yaptığı çalışmalar, kreş bahçesinde sergilendi. Müzikler, marşlar ve danslarla yapılan etkinlik, izleyenlerden büyük alkış topladı. İlgi odağı olan çocuklar, palyaçolarla dans ederken, balon şovuyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar. Pamuk şeker ikram edilen öğrenciler, gün boyunca eğlendi.

Editör: Can KISA