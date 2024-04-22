Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü ile Sosyal Medya ve Dijital İletişim Yüksek Lisans Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen İletişim ve Tasarım Festivali, 22-26 Nisan tarihleri arasında Alanya’nın çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek verdiği festivalin Çocuk Bayramı’na denk gelmesinden dolayı Nimet Alaattinoğlu İlkokul/Ortaokulu duvarları tasarlanıp boyanarak 23 Nisan’da açılışı yapılacak.

Çocuklara armağan edilecek bu çalışmaları yakından görmek amacıyla okulu ziyaret eden Yılmaz, böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek öğrencilerle birlikte duvar boyadı.