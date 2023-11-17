Alanya'da otelleri icralık olan ve her yerde aranan Alanyalı iş insanı Bahri Ş. bulundu. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Manavgat’ta bulunan otele giriş yapan ve bir daha haber alınamayan Bahri Ş. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma tarafından her yerde aranıyordu. Bahri Ş.'nin son girdiği otele giden ekipler, işadamını zor kullanarak odasından çıkardı. Ailesine iyi olduğu hakkında bilgi veren jandarma ekiplerinin işadamını otelden çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: Yeni Alanya