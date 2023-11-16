Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda polisin ‘dur’ ihtarına rağmen ters yönden gitmeye devam eden hafif ticari araç otomobille çarpışmış 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası, 01 EZV 42 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari aracın otoyolda ters yönden gittiği görüntüler ortaya çıktı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde hafif ticari aracın ters yönde ilerlediği görülüyor.