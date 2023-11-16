Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafından 15 Kasım Çarşamba günü modifiyeli araçlara ve çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle müzik dinleyen araçlara yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 135 araç kontrol edildi. Toplamda 62 modifiyeli araç ve sürücüsüne 230.838 TL cezai işlem uygulanırken 18 araç trafikten men edilmiştir.