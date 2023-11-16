Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafından 15 Kasım Çarşamba günü modifiyeli araçlara ve çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle müzik dinleyen araçlara yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 135 araç kontrol edildi. Toplamda 62 modifiyeli araç ve sürücüsüne 230.838 TL cezai işlem uygulanırken 18 araç trafikten men edilmiştir.
Alanya’da Modifiyeli Araçlar Denetlendi! Sürücülere Ceza Yağdı
Alanya’da modifiyeli ve çevreyi rahatsız edici gürültü çıkaran araçlara yönelik denetimler yapılarak 18 araç trafikten men edildi.
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