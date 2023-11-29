Çocuk hastalara ketamin enjekte ederek "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi koyan, babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarına inandırdığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında soruşturma tamamlandı.
İddianamede yaşları 7 ila 18 arasında değişen 21 mağdur çocuğa şüphelinin hızlı bir şekilde 'Çoklu kişilik bozukluğu' tanısı koyarak seanslar sırasında 'ketamin' maddesi verdiği, cinsel içerikli sorular yönelttiği, ailenin çeşitli üyelerini istismarla suçlayarak maddi talepler içeren tehditvari girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Şahsın 943 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.