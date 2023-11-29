Alanya İlçe Milli Eğitim müdürü Yusuf Yılmaz, yaptığı açıklamada iki annenin birbirini darp ederken öğretmenin sadece kavgayı ayırdığını ifade etti.

Din ve ahlak kültürü öğretmeni M.Y.’nin açığa alınmadığını söyleyen Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

''Son günlerde gündemi işgal eden "din kültürü öğretmenimizin bir komşusunu darp ettiği" hususu ile ilgili meydana gelen bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur: Öncelikle bizim yaptığımız araştırmaya göre; çocuk kavgası yüzünden iki annenin birbirini darp etmesi ve branşı bizim için fark etmeyen bir öğretmenimizin kavgayı ayırmasıdır.

Bizi telefonla arayarak, bu konuda bilgimize başvuran kıymetli basın mensuplarımıza gereken açıklamayı yaptım. Ya bu yönde haber yapıldı ya da hiç yapılmadı, bazı basın mensupları ise doğrusunu söylememe rağmen (ki hiçbir zaman yalan söylemedim) kendi istedikleri şekilde haber yaptılar. Milli eğitimle ilgili bir husus olduğu takdirde her zaman beni arayabilirsiniz ve teyit edebilirsiniz, bugüne kadar basını yanıltıcı hiçbir bilgi vermedik. Bu grubumuzdan da elimizden geldiğince herkesi eşit bir şekilde bilgilendirmeye gayret ediyoruz.

Öğretmenimizin açığa alındığı ile ilgili habere gelince;

Kıymetli bir basın çalışanımız beni aradı, malum öğretmen açığa alındı mı? diye sordu. Aynı gün biz başka bir konudan dolayı bir okulumuzdaki rehber öğretmeni açığa almıştık. Ben de bu öğretmenimizi sorduğunu düşünerek "evet açığa aldık" dedim. Bana soran gazeteci arkadaşımızın aklındaki kişi farklı, benim aklımdaki kişi farklı fakat cevap aynı olunca şiddet olayına karıştığı iddia edilen öğretmenimizin açığa alındığı şeklinde bir yanlış anlaşılma meydana gelmiştir.

Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak apartman kavgalarına müdahil olmamız söz konusu değildir. Diğer daire amirlerinin de çalışanlarının apartman kavgalarına müdahil olduğuna hiç rastlamadım. Bu konudan dolayı da bir öğretmenin açığa alması söz konusu olamaz. Ancak tesadüfen aynı gün başka bir öğretmenin farklı bir nedenden dolayı açığa alınmış olması ile böyle bir bilgi kirliliği ortaya çıktı. Bu açıklama tamamen grubu bilgilendirme ve ortadaki yanlış anlamayı giderme amaçlıdır.''