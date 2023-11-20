Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Türkler, Payallar ve Konaklı mahallelerini kapsayan rekreasyon alanı tamamlandı. Bölge sakinleri tarafından adeta akına uğrayan 4 km’lik rekreasyon alanının resmi açılış töreni 21 Kasım Salı günü Payallar Sahil Yolu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu dev proje alanının açılışına bütün vatandaşları davet etti.

58 BİN M²’LİK DEV ALANDA YOK YOK

58.000 metrekarelik dev alanda yürüyüş yolu, ailelerin, genç ve yaşlıların vakit geçirebileceği dinlenme ve piknik alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanları, meydan, seyir terası, kafeteryalar, plaj voleybol sahası, basketbol sahası, Lineer parkur, 2 adet minibüs ve 105 araçlık otopark alanları yer alıyor.

Ayrıca alanın uygun genişlikte olan kısımlarında ve karayolu kaldırımının dışında 1440 metre yeşil yürüyüş yolu yapıldı.



4 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU

Cazibe merkezi olması beklenen rekreasyon alanı projesi içerisinde 4 km’lik bisiklet yolu yapıldı. Bisiklet yolu çift şeritli gidiş geliş ve zemin olarak ise hasır çelik beton üzeri süpürge işlemi yapılarak kayganlık azaltıldı. Ayrıca bu proje kapsamında 20 noktada bisiklet parkı alanı ayrılmış olup toplamda 100 adet bisiklet park edilebilecek.



YÜCEL: “AÇILIŞA TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bütün vatandaşları batı bölgesine kazandırılan bu dev projenin açılışına davet ederek şu ifadeleri kullandı; “Sahillerimizi korumak ve vatandaşlarımızın buraları kolay, rahat ve konforlu bir şekilde kullanabilmesi amacıyla Türkler, Payallar ve Konaklı mahallelerimiz arasındaki mega projemizi tamamladık. 4 kilometrelik sahil bandında hem yürüyüş hem bisiklet yolları hem de sosyal donatı alanları var. Emek veren arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi sunuyor, rekreasyon alanımızın açılışına bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.” dedi.