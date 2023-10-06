Finans7.com'un haberine göre önceki gün TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, mevduat hesaplarındaki artış ve KKM hesaplarındaki düşüşü şu şekilde aktardı: "Mevduat gelişmelerine baktığımızda ise ağustos sayındaki kur korumalı hesaplardan Türk lirası vadeli mevduata geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu yansımalarını gözlemlemekteyiz. Eylül ayı itibarıyla toplam mevduat artışının sürükleyicisi, belirgin şekilde artan Türk lirası mevduat hesapları olmuştur. Nitekim, düzenlemeler neticesinde, 22 Eylül itibarıyla son dört haftada KKM bakiyesi 64 milyar TL gerilerken TL mevduatları 465 milyar TL artmış ve yabancı para mevduatları da 3,2 milyar dolar gerilemiştir"

200 bin liranızı bankaya yatırmanız durumunda 12 ay sonra faiz getirisi ile birlikte toplamda 305 bin 146 TL'niz olur.

