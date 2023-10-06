Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Kentlerde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da konutlar yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koydu. Bölgede yapılan incelemelerde, yatay mimariye uygun konutlar için uygun noktalar belirlendi. Ardından çok geçmeden ilk kazmalar vuruldu ve yıl sonuna kadar konutların teslim edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Yerinde Dönüşüm projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde "Yerinde Dönüşüm" projesini açıkladı.

Başvuruların 17 Temmuz'da başladığı yeni destek paketiyle, 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları amaçlanıyor.

Hibe ve kredi imkanları arttı

Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" kampanyasına ilişkin yeni hibe ve kredi miktarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuta 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki, detayları da paylaştı.

Buna göre;

-Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi

-Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1️ milyon TL kredi

-İş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz.

215 bin kişi başvurdu

Kampanyaya yapılan başvuru sayısının 215 bine yükselirken, başvurular sürüyor.

Başvuru yöntemleri

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor. Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılıyor.

Projenin detayları

Proje kapsamında afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak. Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Karar Resmi Gazete'de

Öte yandan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında konut için 750 bin lira, ahırı bulunan konut için 1 milyon lira, iş yeri için 400 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak.

Hibe yardımı ise nakdi olarak konut için 750 bin lira, iş yeri için 400 bin liraya kadar yapılacak.

Hak sahipliği şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara ilişkin genel hükümler ve hak sahipliği şartları ise şu şekilde:

‘’ 7269 sayılı kanun (Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) kapsamında hak sahibi olup aynı kanun kapsamında kredi ve konut yardımından faydalananlara bu karar kapsamında hibe ve kredi verilmeyecek.

Söz konusu karar kapsamında maliklere bir konut ve bir iş yeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek.

Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilecek.

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için de hak sahiplerine hibe verilecek.

İnşaat halinde olup orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilecek.

Hasar gören yapıda iştirak halinde veya müşterek mülkiyet söz konusu ise yine aynı şekilde hisseli olmak üzere, sadece bir konut/iş yeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek.

Ölen bir kimsenin hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına geçerken mirasçıların birden fazla olması durumunda birlikte hak sahibi sayılacaklar.

Yeni yapılacak uygulamalara yönelik olarak ilgili idareler/kurumlar ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler tapuda kayıtlı son malik adına yürütülebilecek.

Hasarlı taşınmazı afetten sonra satış veya başka şekilde devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi olarak kabul edilecek. ’’

KAYNAK: En Son Haber