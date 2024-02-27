Alanya’da saha çalışmalarını şehrin genelinde karış karış sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, esnaf ziyaretlerine Alaiye Caddesi’nde devam etti. Geçtiğimiz gün geniş katılımlı düzenlenen törenle açılışı yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nden sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan Özçelik ve beraberindeki Alanya Belediye Meclis Üyesi adayları, cadde üzerindeki esnafları çift yönlü ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnafların yakın ilgi gösterdiği Özçelik'e, arabalarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak selam verdi. Yoğun ilgi karşısında trafiğin aksamamasına dikkat gösteren Özçelik, sürücülerle kısa sohbetler etti. Balkondan el sallayan cadde sakinlerine de iki eliyle kalp işareti yapan Özçelik'e esnaflar, çay ve kuru pasta ikramında bulundu. Hiçbir işletmeyi es geçmediği ziyarette Özçelik ile esnaf ve vatandaşlar arasında yaşanan samimi diyaloglar da dikkat çekti.



“ALANYA'YA GÖNLÜMÜ VERDİM”

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Alanya ticareti sıkışmış, daralmış görünüyor. Ticaretin içinden gelmiş bir aday olarak önce ‘ekmeği nasıl büyütür, esnafa nasıl nefes aldırırız’ sorularına cevap bulacağız. Bu cevapları da esnafımız ve esnaf örgütlerimiz birlikte bulacağız. Özçelik, "Biz çalışmazsak yoruluruz. Sizlerden aldığımız enerji, gücümüze güç katıyor. Alanya’ya gönlümü verdim. Geçmişten öğreneceğiz ve geleceği de ona göre şekillendireceğiz. Her alanda güçlü bir Alanya için durmaksızın çalışacağız. Unutmayalım ki Alanya'nın geleceği için hepimiz söz sahibiyiz ve şehrimizi bu anlayışla yöneteceğiz" dedi. – CHP Alanya İlçe Teşkilatı / Bülten