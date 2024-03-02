Saha çalışmalarına Alanya merkezde devam eden CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’e vatandaşlar ve esnafın desteği çığ gibi büyüyor. Ekibi ile birlikte Kızlarpınar Caddesi’nde çalışma yapan caddeyi çift yönlü olarak gezen Özçelik esnafın sıkıntılarını dinledi. Samimi ve içten tavırlarıyla yoğun ilgi gören Özçelik’in ziyaretindeki temasları renkli görüntülere de sahne oldu. On yaşlarındaki bir çocuk koşarak başkan adayının yanına geldi, sarılıp kucaklaştı. Özçelik’in, “Beni tanıyor musun?” sorusunu çocuk, “Evet. Tanıyorum” diyerek yanıtladı. CHP Adayının, “Ne olacak bu adam?” sorusu üzerine “Başkan olacak Başkan” karşılığını veren çocuk herkesi gülümsetti.

İLK OYLAR ÖZÇELİK’E

Osman Tarık Özçelik ilk kez sandığa gidecek olan 18 yaşındaki genç seçmenlerden oy sözü alırken, küskün seçmenleri de sandıkla barıştırdı. Alanya’ya yerleşerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Alman uyruklu bir kadın, yerel seçimde ilk kez oy kullanacağını ve oyunu CHP Adayı Özçelik’e vereceğini söyledi. Ziyaret esnasında bir esnaf, “Sandığa gitmiyordum ama sizin için gideceğim. Çalışmalarınızı takdir ediyor ve ilgiyle izliyorum. Elimden ne gelirse size destek vereceğim” dedi. Esnafa teşekkür eden Özçelik, 18 yaşındaki bir gençle de sohbet etti. İlk kez oy kullanacağını ve heyecanlı olduğunu belirten genç, “Geleceğim için ilk oyumu size vereceğim” diye konuştu. Özçelik gençle çak yaptı.

GÜVENİMİZİ TAZELEDİNİZ

Ziyaret sırasında Özçelik ile esnaf ve vatandaşlar arasında şu diyaloglar yaşandı: “Halk olarak gerekeni yapacağız. Alanya’da sizden iyisi olmaz. Sizin için oy topluyoruz. İnsanlara sizin, doğru ve dürüstlüğünüzü anlatıyoruz. Güvenimiz kalmamıştı ama siz bizim güvenimizi tazelediniz. Bu seçimi size kazandıracağız. Çektiğimiz artık yeter. Kayıtsız şartsız bu yönetim değişmeli. Kalbimiz sizinle. Belediyenin plansız ve programsız işleri yüzünden hep mağdur olduk ve türlü türlü saçmalıklarla uğraşıyoruz. Size ve ekibinize olan güvenimiz, inancımız tam. Görevi alın ve Alanya’yı ayağa kaldırın. Bunu biz halk için mutlaka yapın.” Esnaflar ile cadde sakinlerinin gösterdikleri teveccühe ve yoğun ilgiye teşekkür eden Özçelik “31 Mart yerel seçimleri, sesimizi daha gür çıkarmak için bir fırsattır. Türkiye’mizin geleceğini kurtarmak için yerelden temeli atacağız ve değişimi başlatacağız.” dedi.

Editör: Can KISA