Türkiye, 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidecek. İkamet adresi değişen vatandaşların, yerel seçimde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimi yapması gerekiyor. Adres değişikliği bildirimi e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlükleri üzerinden yapılıyor. İkamet adresi değişenlerin 31 Mart’ta oy kullanabilmeleri için adres bildirimlerini yapmaları gerekiyor.

DEĞİŞİKLİKTE İLÇE SEÇİM KURULLARI ONAYI ARANACAK

Peki, değişiklik bildirimi yapmayanlar ne olacak? 1 Ekim’den sonra ilçe seçim kurulları devrede olacak. Taşıma seçmen olmaması için kurullar söz konusu adreslerde ikameti değiştirmek isteyen kişinin oturup oturmadığını tespit edip onaylıyor. Bu onayın ardından yeni adreste oy kullanmak mümkün oluyor.

OY KULLANMAK İÇİN ADRES BİLDİRİMİ

YSK, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak. Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için milletvekili genel seçimindeki gibi yeni tedbirler alınacak. Deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak. 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak.