Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başlattığı 1. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı tescilli Alanya Kalesi’nde Yayalaştırma Projesi sürüyor. Alanya Kalesi’ndeki ulaşım yoğunluğunun azaltılması, büyük otobüslerin alanda dolaşımının azaltılması, egzoz gazlarının çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve Alanya Kalesi’nin tümünün yaya olarak da gezilebilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında ilk olarak, Damlataş bölgesinden Ehmedek’e yakın bölgedeki surlara teleferik yapılmıştı. Başkan Yücel, uzun uğraşlar sonucu Alanya’nın tarihi bir hayali olan teleferiği hayata geçirmişti.

PROJE İLE ALANYA KALESİ’NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE ULAŞIM İMKANI DOĞDU

Teleferik Projesinin ardından Teleferik - İçkale yürüyüş parkuru yapılarak yıllardır kapalı olan içkale ana giriş kapısı da açıldı. Doğaya uygun olarak tahtadan yapılan yürüyüş parkuru ve korkuluklarla vatandaşlar hem rahat hem de konforlu olarak Alanya Kalesi’ni gezmeye başlamış ve proje vatandaşlardan tam not almıştı. Birinci etabın ardından projeye devam eden Başkan Yücel, teleferikten Ehmedek bölgesine doğru olan yeni bir yürüyüş parkuru hayata geçirmiş ve teleferik ile kaleye çıkan ziyaretçilerin, yürüyüş parkurundan Ehmedek, Süleymaniye Cami, Bedesten ve kültür evleri gibi pek çok tarihi yapıya rahatlıkla ulaşabilmesini sağladı.

KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ PARKURU

Pek çok ödüle layık görülen parkurlara bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Yücel, Ehmedek bölgesinden kale kapısı ya da tünel olarak bilinen bölgeye gelen parkurun devamına yeni bir parkur yapımını başlattı. Yine tarih ve doğaya uygun olarak Kale Kapısı’ndan başlayan parkur, Kızılkule’ye kadar sürecek. Projenin son etabının da tamamlanması ile Damlataş’tan teleferik ile Alanya Kalesi’ne çıkan ziyaretçiler, kesintisiz yürüyüş yolları ile Kızılkule’ye kadar mükemmel bir parkurda yürüyüş yapabilecek.

ALANYA KALESİ ZİYARETÇİ SAYISINDA HER GÜN YENİ BİR REKOR KIRIYOR

Alanya Teleferik’in faaliyete geçmesiyle birlikte Alanya Kalesi ziyaretçi rekorları kırmaya devam ediyor. Kale Yayalaştırma Projesi ile Alanya Kalesi’ni ziyaret eden kişi sayısı 3 katına çıkarken, araç ve otobüs trafiğinde ise çok büyük bir düşüş yaşandı. Alanya’ya tatile gelen yerli ve yabancı misafirler, teleferik ile Alanya Kalesi’ne çıkarak, yürüyüş parkurları ile tüm doğal ve tarihi güzellikleri keşfedebilme imkanı buluyorlar. Alanya Kalesi’ndeki esnafların da proje ile yüzü güldü. Çok daha fazla kişiye hitap etme imkanı bulan esnaflar, Başkan Yücel’e Yayalaştırma Projesi ve Teleferik için teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL: EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Son etap çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Yücel konuyla ilgili açıklama yaparak, “Göreve geldiğimiz zaman dilimi içerisinde en büyük arzumuz Kalenin yayalaştırılmasıydı. Damlataş bölgesinden teleferik ile Ehmedek’e, Ehmedek’ten Kale Kapısı’na, Kale Kapısı’ndan da Kızılkule’ye kadar yürüyüş yollarını iyileştirmek ve hiç olmayan yeni yürüyüş alanlarını yaparak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin bu bölgenin hem doğa güzelliklerini hem de tarihi güzelliklerini görmelerini sağlamak için projeye başlamıştık. Şu anda son aşamasına geldik. Biliyorsunuz ki Ehmedek’ten Kale Kapısı’na kadar olan parkuru geçen yıllarda tamamlamıştık. Şimdi de Kale Kapısından Tophane Kapısı’na kadar olan bölgenin yürüyüş parkurunu yapıyoruz. Bugüne kadar hiç kullanılmayan ama en güzel parkurlardan birisi olan bu yolu da Allah izin verirse en kısa zamanda tamamlayacağız ve halkımızın kullanımına sunacağız. Böylelikle vatandaşlarımız için Kızılkule İskele bölgesinden Kale Kapısı oradan Ehmedek ve Damlataş’a kadar artık yeni bir ulaşım bölgesi yeni bir gezinti alanı oluşturmuş olacağız. Şimdiden bu yollarımız Alanya’mıza ve Alanya’mızın tarihi güzelliklerine armağan olsun. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.