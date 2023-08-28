Alanya Belediyesi’nin Şekerhane Mahallesi’nde eski Cuma Pazarı alanında hayata geçirdiği Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’nde incelemeler yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hizmete sunulan kapalı otopark alanının açıldığı günden bugüne ücretsiz hizmet verdiğini ve 1 Ekim’e kadar ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Otopark alanının büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Yücel, “Yaklaşık bir buçuk yıldır uzun uğraş ve çabalar neticesinde Cuma Pazarı bölgesindeki kapalı otoparkımızı faaliyete geçirdik ve bir aydır da faaliyette. Açıldığı günden bu yana otopark büyük bir rağbet görüyor. Neredeyse günlük bin araç sirkülasyonuna eriştik. Vatandaşlarımızın hem otoparkımıza erişimini artırmak hem de bu ilgiye kayıtsız kalmamak adına 1 Ekim’e kadar otopark hizmetini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunma kararı aldık” dedi.

“OTOPARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK GÜNDEN BERİ ÇALIŞIYORUZ”



“2015 yılında ilk göreve geldiğimiz zaman Akbank’ın arkasındaki çok katlı otoparkı yapmıştık” diyen Başkan Yücel, “Şu anda katlı otoparkımızı bölge halkı yoğun olarak kullanıyor. Burası, bölgedeki ikinci kapalı otoparkımız oldu. Cuma Pazarı Kapalı Otoparkımız yaklaşık 300 araç ve motosiklete hizmet verebilecek şekilde tasarlandı” dedi.



TÜM PROJELERİMİZE MUTLAKA KAPALI VE AÇIK OTOPARK YAPIYORUZ



Kentin otopark ihtiyacının karşılanması ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla belediye tarafından inşa edilen tüm bina ve hizmete açılan projelerde açık ve kapalı otopark alanı yaptıklarını belirten Başkan Yücel; “Otopark sorununu çözmek üzere Belediye olarak yaptığımız tüm projelerimizde otopark alanları oluşturuyoruz. Demirtaş Düğün Salonu, Mahmutlar Kültür Merkezi, Konaklı Düğün Salonu, Kestel Düğün Salonu, Belediye Binamız, Salı Pazarı gibi tüm projelerimizde otoparklara yer verdik. Bundan sonrada otopark sorununu çözmek için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni Kapalı Otoparkımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum”