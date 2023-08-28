Alanya'da birçok okul, üniversite binası, yurt ve hayır kurumları yaptırarak arsa bağışlayan hayırsever Fatma Nimet Alaettinoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Alaettinoğlu için Hacımemişler Camii'nde saat 10.00'da cenaze namazı kılındı.

Alaattinoğlu'nun cenazesine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasiler, STK temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Alaaettinoğlu Türktaş Aile Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracı ile yola çıkarıldı.