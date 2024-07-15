Kumluca'da geçtiğimiz gün meydana gelen kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı motosiklet ile bir araç çarpıştı. Motosikletli sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta önüne çıkan araca çarpan motosikletli, metrelerce fırlayıp karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ölümden dönen sürücünün motosikletinin halini görünce üzüldüğü anlar da görüntülerde yer aldı.