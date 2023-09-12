Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Jandarma ve Emniyet bölgeleri sorumluluk alanlarında 11 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde;

Jandarma bölgesinde 81 okul servis aracı kontrol edilmiş

Emniyet bölgesinde 32 okul servis aracı kontrol edilmiş

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış, araç sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.