Alanya'da ÖHEP yönetimi, uygun bir bina arayışının sonucunda Oba Mahallesi'ndeki Waldorf okulları ile anlaşmaya vardı. Ancak, karşılıklı görüşmeler sonucunda imzalanan sözleşmeye uyulmadığı iddiaları ortaya çıktı. Kale yamacındaki okulun eşyalarının Oba Mahallesi’ne taşınması sırasında yaşanan kriz üzerine jandarma müdahale etmek zorunda kaldı.

Kriz sonrası olayın çözümünde, okulun ilk mezunlarından biri olan eski Dışişleri Bakanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun da devreye girdiği ve sorunun tatlıya bağlandığı gelen haberler arasında.

Öte yandan bugün her iki kurum yöneticisi de yaşanan süreç ve final hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Her iki Vakıf arasındaki sözleşmeden kaynaklı tüm pürüzler giderildi. Yarın itibarıyla Cumhuriyet Eğitim Vakfı ÖHEP Koleji, Waldorf İlhamlı Eğitim için yeni yerleşkesinde başlayacak ve kapılarını Alanya halkının hizmetine açacaktır. Sorunun çözülmesinde emeği geçen, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’na, Sn. Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer’e ve Milli Eğitim Müdürümüz SN. Yusuf Yılmaz’a şükranlarımızı sunuyoruz. Her iki vakfın mütevelli üyelerine teşekkür ediyoruz.”

Erdal Dizdaroğlu

Cumhuriyet Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Demirtaş

Waldorf Yaşam Okulları Yönetim Kurulu Başkanı