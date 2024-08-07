Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik ve proje başarılarına her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor. ALKÜ, Erasmus KA131 bütçelerinin ardından açıklanan Erasmus KA171 bütçeleri ile büyük bir başarı elde etti. Buna göre, KA171 projesi kabul edilen ALKÜ, bütçesini 43 bin euro daha artırarak toplamda 198 bin 858 euroya ulaştı. ALKÜ, bütçe sıralamasında bir önceki yıla göre 5 sıra yükselerek 14. sıradan 9. sıraya çıktı. ALKÜ, KA171 projesi kapsamında bütçe almaya hak kazanan 117 kurum arasında en çok bütçe alan 9. kurum oldu. KA171 projeleri kapsamında ilk 10 üniversite içinde yer alan ALKÜ; ODTÜ, Hacettepe ve Marmara gibi köklü üniversitelerle birlikte sıralamada yer alarak Erasmus+ projelerindeki etkinliğini ve uluslararası alandaki prestijini bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Gürcistan da ALKÜ'nün ortakları arasına eklendi.

K131 PROJESİNDE DE BAŞARILAR ARKA ARKAYA GELMİŞTİ

ALKÜ’de Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yürütülen KA131 projesinde de başarılar ikiye katlanmıştı. ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü’nün 2023 yılında 88 bin 250 euro olan KA131 bütçesi, yüzde 92,63 oranında artırılarak 170 bin euroya yükseltildi. KA171 bütçe sıralamalarında 108 üniversite arasında 14. sırada olan ALKÜ, Erasmus KA131 bütçeleri sıralamasında Türkiye genelindeki 207 üniversite arasında 22 sıra yükselerek 81. sıraya yerleşti. ALKÜ, bu başarısıyla KA131 projesinde bütçesini ikiye katladı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yapılan projelerin başarıya ulaşmasının gurur verdiğini söyledi. Üniversite olarak son yıllarda her alanda başarıların arttığına dikkat çeken Rektör Türkdoğan, “Turizm, sağlık ve spor alanında üniversitemiz bölgesinin en iyileri arasında yer alırken üniversitemizin diğer birimleri de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. KA171 bütçesi kapsamında yaptığımız başvurumuz 117 kurum arasında en çok bütçe alan 9. kurum olmayı başardı. Bundan sonraki dönemde başarılarımız kaldığı yerden devam edecek. Başta Erasmus KA171 projesini yazan Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak’a olmak üzere Erasmus Koordinatörlüğüne ve KA171 projesinin yürütme sürecinde destek olan akademik birim koordinatörlerine teşekkür ederim.” dedi.