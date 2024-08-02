Alanya Üniversitesi’nin Kale yamacındaki arazide inşa edeceği kampüs nedeniyle CEV'nin boşalttığı okul, uzun görüşmeler sonucunda Waldorf Yaşam Okulu ile anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, ÖHEP Koleji, Waldorf'un kullandığı binada eğitim hayatına devam edecek. ÖHEP, kira sözleşmesinin ilk taksiti olarak 10 milyon lira ödeme yaptı.

Ancak, anlaşmanın ardından sorunlar ortaya çıktı. Waldorf binasına giden ÖHEP yetkilileri, dün okula alınmadı. Waldorf yönetimi, kira bedelini ödeyen ÖHEP yönetiminin içeri girmesine, Waldorf eğitim modelinin de devam ettirilmesi şartı ile izin vermek istedi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle jandarmanın olaya müdahil olduğu iddia edildi. Durumun ciddiyeti üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da, tarafların talebi doğrultusunda kapanış ve açılış işlemleri için müfettiş görevlendirdi. Bu gelişmeler, eğitim dünyasında dikkatle izleniyor ve tarafların gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

KAYNAK: Alanya Postası