TÜBİTAK Bölge Finalleri’ne davet edilen, yaş kriterlerine uygun, Genç Kalemler ile Dilimizin Zenginlikleri Projelerinde basın-yayın organlarında eserleri yayımlananlar arasından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen 10 öğrenci, 15-27 Temmuz 2024 tarihlerinde kardeş şehir Nea Ionia’da düzenlenen yaz kampına katıldı. Öğretmenler eşliğinde Yunanistan’a giden öğrenciler, birbirinden renkli aktivitelerde yer alarak, unutulmaz anlar yaşadı. Turizm, sanat ve spor faaliyetlerine katılarak eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, çektikleri video ve fotoğraflarla gezi programını ölümsüzleştirdi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’E ZİYARET

Yaz Kampı programı sonrasında Alanya’ya dönen öğretmenler ve öğrenciler, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i ziyaret etti. Başkan Özçelik’e, gezi sırasında edindikleri deneyimleri hazırladıkları slayt gösterisiyle aktaran öğrenciler, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Özçelik, “Kardeş şehrimiz Nea Ionia'nın daveti üzerine yaz kampına giden öğrencilerimizi ağırladık. Deneyimleri hakkında bilgi aldığımız değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, okul hayatlarında başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.





KARDEŞLİK TARİHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLARA DAYANIYOR

Alanya ve Nea İonia arasındaki bağlantı, tarihsel ve kültürel bağlara dayanıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki bir bölge olan Nea İonia adı, Anadolu'daki İonia Bölgesi’nden göç eden Rumların yerleşmesiyle oluşuyor. İki bölge arasındaki bağlantı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve mübadele sırasında ortaya çıkıyor. Lozan Antlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen nüfus mübadelesi ile Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye, Türkiye'deki Rumlar ise Yunanistan'a göç ediyor. Bu bağlamda Alanya'dan göç eden Rumlar, Nea İonia gibi bölgelere yerleşirken, bu yerleşim sürecinin iki kent arasında tarihsel ve kültürel bir bağlantı kurulmasına yol açtığı kabul ediliyor. Alanya'dan Nea İonia'ya göç edenler, yanlarında Alanya'nın kültürel mirasını, yemeklerini ve geleneklerini de götürürken, bu durumun Nea İonia'nın kültürel dokusunu zenginleştirdiği ve iki bölge arasında bir köprü oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca günümüzde iki kent arasındaki bu tarihi bağlantı, çeşitli kültürel etkinlikler ve anma törenleriyle hatırlanıyor.