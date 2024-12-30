Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride kaldı. 2024 yılını uğurlarken eğitim alanında yapılan durum değerlendirmeleri dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmen Evi'nde gazetecilerle bir araya gelerek 2024 yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin, özellikle öğretmenlik mesleğine girişte uygulanacak yeni sistem hakkında bilgiler verdi. 2025’ten itibaren öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine 'Akademi Giriş Sınavı (AGS)' adıyla yeni bir sınava gireceğini açıkladı.



Bakan Tekin’in Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz.”

Yeni sistem çerçevesinde ilk AGS sınavının 13 Temmuz’da ÖSYM tarafından yapılacağı belirtildi. Bu sınav sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisi'ne giriş süreci başlayacak ve akademideki eğitimin ardından öğretmenlerin istihdam edilmesi planlanıyor.



Bu değişikliklerle birlikte eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflediklerini ifade eden Tekin, gelecekteki projelerin de bu doğrultuda şekilleneceğini sözlerine ekledi. Eğitim alanındaki bu yenilikler, hem öğrenciler hem de öğretmen adayları için önemli fırsatlar sunma potansiyeline sahip görünüyor.