Alanya Belediyesi Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Kütüphanesi bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Kütüphaneyi daha aktif hale getirmek, öğrencilere okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi aşılamak için harekete geçen Alanya Belediyesi, kentteki okullardan öğrencileri gruplar haline kütüphaneye getirerek okuma etkinliği düzenliyor.

ÖĞRENCİLERE KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören özel öğrenciler kütüphanede gerçekleştirilen okuma etkinliğine katıldılar. Özel öğrencilerin kitaplarla buluştuğu etkinliğe Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz, Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Demirtaş Muhtarı Ali Mecek, Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halis Akıncı, Belediye Kütüphaneler Sorumlusu Şule Varol ve öğretmenler katıldı. Başkan Yardımcısı Koçak öğrencilerle vakit geçirerek, kitap hediye etti. Öğrenciler de Alanya Belediyesi’ne kendilerine böyle bir fırsat tanıdığı için teşekkür ettiler.