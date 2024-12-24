Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) Eko-Okullar Programında yer alan Sami Bekar İlkokulunda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere sıfır atık yaklaşımı, günlük yaşamdaki tüketim alışkanlıkları, atıklar, atıkların nasıl azaltılabileceği, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliği ve karbon ayak izi ile ilgili bilgiler verildi. 70 çevreci öğrenci, merak ettikleri soruları Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personeline yöneltti. Eğitim sonunda öğrencilere tohum kalem dağıtıldı.

ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Günümüzde önemli gündem konusu olan iklim değişikliği sorunu, dünyanın ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artış ve küresel ısınma ile ilgili ilkokul öğrencilerine farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Alanya Belediyesi olarak ambalaj atıkları, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekmek için topluma katkı sağlayan bilinçli öğrenciler yetişmesini hedefliyoruz."