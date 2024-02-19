Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53’ünü otomobil, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 17,7’sini motosiklet, yüzde 7,6’sını traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİNE ARAÇ DÜŞÜYOR

Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın’da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla’da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur’da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya’da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.

Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale’de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın’da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.