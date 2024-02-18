Yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların meclis listeleri de netleşmeye başladı. Osman Özçelik ile seçimlere girmeye hazırlanan CHP’de listenin açığa çıkması ile tepkiler be istifalar geldi. İddiaya göre CHP meclis üyeliği aday listesinin ilk 7 sırasına Hasan Emiroğlu, Can Kamburoğlu, Sadık Dizdaroğlu, Mahmut Köse, Ahmet Top, Nazmi Zavlak ve Halime Dim Ceylan yer aldı.

11. SIRA ADAYI VURAL İSTİFA ETTİ İDDİASI

İddialara göre; meclis listesinin on birinci sırasında ismini gören Pınar Vural bu duruma tepki gösterdi ve istifa etti. 11. sıradan seçilemeyeceğini düşünen Pınar Vural gibi pek çok yönetim kurulu üyesi ve partilinin de Osman Özçelik’e tepki göstererek istifaya hazırlandığı öğrenildi.

ÖMER ZAVLAK’TAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Partinin emektar isimlerinden olan ve yıllardır parti içerisinde çeşitli görevler üstlenen Ömer Zavlak’ta zehir zemberek bir açıklama yaparak istifa etti. Ömer Zavlak, düzenledigi basın toplantısıyla partisinden istifa ettigini duyurdu. Yıllardır üyesi oldugu ve gönül verip genç yaşlarda mücadeleye başladığı partisinin yönetim şekline eleştiriler sıralayan Zavlak, "Benim partimin, sosyal demokrat bir düşüncenin, belirli agalar tarafından dizayn edilmesine asla gönlüm razı olamaz. Bu şehrin hiçbir sosyal yarasına parmak basmayanların, benim siyasi düşüncemle hiçbir paydaşlığı olmayanların, köylünün, garibanın halini bilmeyenlerin sosyal demokratlara şekil vermesi ve rota çizmesi gücüme gidiyor" dedi.