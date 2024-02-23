Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, bugün sosyal medya hesaplarından Cuma için kutlama yayınladı. Kutlama mesajında iğneleyici bir ifade kullanan Nuri Demir, "İyi insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. HAYIRLI CUMALAR bereketli kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.

KİME MESAJ VERİYOR?

Bilindiği üzere Nuri Demir, İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in ekibinde yer almış ve aylarca Mehmet Şahin'le birlikte düğün cenaze gezerek seçim çalışması yürütmüştü. Ancak meclis listeleri açıklandığında kendisi gibi oda başkanı olan Velittin Yenialp listenin üst sıralarında kendisine yer bulurken, Nuri Demir listede yer almamıştı. Nuri Demir, son günlerde 'kiracısına faiş zam yaptı' ve 'esnaf odası başkanı AVM sahibi başkan adayı ile nasıl yol yürür' gibi pek ithamla sosyal medyada tepki toplamıştı.