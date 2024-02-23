Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün sürdürdüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokak Denizkent Sitesi adresinde 1233 ada 1 nolu parselde bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

ENCÜMEN KARARININ ARDINDAN YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Söz konusu yapının atıl vaziyette olması sebebiyle parsel maliklerine gerekli bilgilendirmeleri yapan Alanya Belediyesi, yapılan incelemede bina ile ilgili herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını tespit ederek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereği encümen kararı alınmıştı. Alınan karar doğrultusunda iş makineleri ile atıl binanın yıkımı tamamlandı.