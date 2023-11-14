31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken AK Partili Nurettin Uludağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti İlçe Başkanı iken Alanya Belediyesine aday olmak için görevinden istifa eden Mustafa Toklu’ya, bir dönem aynı saflarda mücadele eden Nurettin Uludağ’dan gündem yaratacak bir eleştiri geldi. Açıklamasında “Dava, Lider ve Cumhur İttifakı” vurgusu yapan Uludağ, belediye başkanı adayı olmak için çalışmalar yürütmenin ve bunu açıklamanın Cumhur İttifakı’nın ruhuna ters olduğunu kaydetti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Nurettin Uludağ’ın açıklaması şu şekilde: “Değerli Dava Arkadaşlarım, değerli siyasi büyüklerim ve sevgili hemşehrilerim hakkımda yazılan ve bir kaç gündür dillendirilen Ak Parti Alanya Belediye Başkan adaylığı konusunda gördüğüm lüzum üzerine açıklama yapmak istedim.

Malumunuz üzere bugüne kadar ama atanarak ama seçilerek sizler tarafından birçok görevlerde bulunma imkanı verdiniz bana… Tüm bu görev ve hizmetlerde

bulunurken en önemli düsturum halkım ve DAVA’m olmuştur.

Değerli dostlarım bizim aldığımız eğitim ve terbiye, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğimiz DAVA terbiyesi der ki; Cumhur İttifakı tarafından seçilen ve halen makam koltuğunda oturan, DAVA arkadaşlarımızın ve Alanya’lı hemşehrilerimizin oyları ile seçilen Belediye Başkanı varken, sanki onu yokmuş gibi kabul ederek, Cumhur İttifakı Alanya’da iptalmiş gibi kabul ederek sahaya çıkmak, basında boy göstermek aday adaylığı müracaatı çalışması yapmak bizim DAVA adamı anlayışımıza ve teşkilat terbiyemize yakışmaz. Bize düşen; 15 Temmuz kalkışmasından sonra ülke menfaati ve milli bekamızın devam etmesi için doğal mecrasında kurulan ve güçlenerek devam eden Cumhur İttifakı’nın yıpranmadan ve ayrıştırmalara sebebiyet vermeden devam etmesine karınca kararınca zarar vermeden katkıda bulunmaktır.

Ama ne zaman ki; Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Alanya’da ittifak yok! Bütün siyasi partiler kendi adayları ile girecek denirse,veya Cumhur İttifakı var fakat Ak Parti adayı adı altında seçime girilecek diye bilgi ve talimat gelirse işte o zaman bizim de söyleyecek sözümüz ve siyasi büyüklerimiz ile görüşerek vereceğimiz kararlarımız olacaktır yeri ve zamanı geldiğinde açıklarız.

Hasılı kelam bizim yoğurt yiyişimiz bu şekilde,bu kardeşiniz bu zamana kadar Belediye başkan adaylığı konusunda birçok kesimden ve halkımdan çok defalar istek ve baskı gelse de ne hiçbir Parti büyüğüme ne de Hiçbir dava arkadaşıma belediye başkan adayı olmak istiyorum diye söylemedim.

Son olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da benim düsturum ve duruşum teşkilatımız ve siyasi büyüklerimiz tarafından bana verilen ve verilecek olan tüm görevleri layıkıyla yapmak ve yerine getirerek sahibine teslim etmektir. Selam ve sevgi ve saygılarımı arze derim.” dedi.