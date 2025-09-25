Noter işlemleri için ödediği 8 bin TL’lik ücretle karşı karşıya kalan bir vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu kişi, yalnızca bir evrak tasdiki için bu tutarın talep edildiğini belirterek, yaşadığı durumu paylaştı.

Makbuzda yalnızca kağıt bedelinin 1200 TL olarak belirtildiğini ifade eden vatandaş, "Sadece damga vurup imzaladılar. 8 bin TL aldılar ya, içime oturdu" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video, noter işlemlerine dair ücret tartışmalarını yeniden alevlendirdi.





YÜKSEK BEDELLER SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE



Son dönemde artan noter ücretleri, vatandaşların sıkça şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle basit işlemler için alınan yüksek bedeller, kamuoyunda “Bu ücretler neye göre belirleniyor?” sorusunu gündeme getiriyor. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada benzer deneyimlerini paylaşarak duruma tepki gösterirken, noter ücretlendirmesinin daha şeffaf ve denetlenebilir olmasına yönelik çağrılar da artıyor.