Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 28’inci Grup Meclis Üyesi Halil Öztürk, yasağın özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir hizmeti ortadan kaldırdığını belirtti. Otellerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde haftanın belirli günlerinde getirilen papağanların, özellikle gün batımı saatlerinde en yüksek satış rakamlarına ulaşıldığını ifade etti. Öztürk, “Papağanlarla çekilen fotoğraflar çocukların ve ailelerin ilgisini çekiyor. Aşıları yapılmış, bakımlı hayvanlarla eziyet değil, kontrollü bir ticaret yürütülüyordu” dedi.



SEKTÖRDE MİLYONLUK KAYIP BEKLENİYOR

Yasağın sektördeki maddi etkilerine de dikkat çeken Öztürk, alınan kararın turizm fotoğrafçılığı alanında faaliyet gösteren işletmelere 3 ila 6 milyon avro arasında gelir kaybı yaşatacağını öne sürdü. “Hem döviz girdisi isteniyor, hem de bu tür kazanç kapıları kapanıyor. Bu çelişki turizm esnafını zor durumda bırakıyor” diyerek, yasağın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.