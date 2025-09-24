MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına sert tepki göstererek, Türkiye öncülüğünde İslam dünyasının ortak savunma mekanizması kurması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “Askeri seçenek dahil, İsrail’e karşı net bir ültimatom zamanı” dedi.



BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN İSRAİL ÇIKIŞI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “hunharca” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun bu duruma yeterince tepki göstermediğini savundu. Türkiye’nin uzun süredir iki devletli çözüm ve Filistin halkının haklarını desteklediğini hatırlatan Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi mekanizmaların etkisiz kaldığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine seslenen Bahçeli, acil ateşkes, askerlerin çekilmesi ve zararların tazmini talebinde bulundu. Türkiye’nin bu süreçte daha caydırıcı adımlar atması gerektiğini belirten Bahçeli, İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.









KUDÜS PAKTI ÖNERİSİ VE BÖLGESEL GERİLİM



Bahçeli, İsrail’in yalnızca Gazze’de değil, Lübnan, Suriye ve Doğu Akdeniz’de de bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Bu bağlamda, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap ülkeleri nezdinde “Kudüs Paktı” adını verdiği bir ortak savunma mekanizması önerdi. Bu çağrı, geçtiğimiz hafta Doha’da gerçekleştirilen Arap-İslam Olağanüstü Zirvesi’nde İsrail’e yönelik eleştirilerin yükseldiği bir döneme denk geldi. Bahçeli’nin önerisi, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve Filistin halkının korunması için somut adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor.









GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ



Gazze’deki insani durum, Bahçeli’nin konuşmasının odak noktalarından biriydi. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 65 bin kişi hayatını kaybetti, 166 binden fazla kişi ise yaralandı. Bahçeli, yaşananları “soykırım” olarak nitelendirerek, insani yardım koridorlarının derhal açılması ve sivillerin korunması gerektiğini belirtti. Uluslararası haber kaynakları da bölgedeki yıkımın boyutlarını doğrularken, insani yardım kuruluşları acil müdahale çağrısında bulunuyor. Konuşmasını kararlı bir tonla tamamlayan Bahçeli, İsrail’e BM Genel Kurulu veya İİT nezdinde “son ikaz” yapılmasını önerdi. Bu ikazın sonuç vermemesi halinde, askeri seçenekler de dahil olmak üzere daha güçlü adımların masaya yatırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin “insanlık adına” lider bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çeken Bahçeli, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, Ankara’nın bu süreçte öncü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.







