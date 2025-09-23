Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser için kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay bulguları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, toplamda 154 milyon 453 bin lira kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

YAVAŞ: “KAMU ZARARI BULUNMADI”

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021-2024 dönemine dair hem belediye içinde hem de Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararına rastlanmadığını söyledi. Yavaş, yapılan harcamaların şeffaf olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Soruşturmanın, “İhaleye Fesat Karıştırma” gibi suçlamalarla farklı bir boyuta taşınmaya çalışıldığını belirtti.

BELEDİYEDEN DETAYLI AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi de yürütülen operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, konser harcamalarının daha önce belediye teftiş kurulu ve mülkiye müfettişleri tarafından detaylı şekilde incelendiği ve herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği bildirildi. Ayrıca konser organizasyonlarında en büyük giderin sanatçı ücretlerinden ziyade sahne kurulumu ve ses sistemine yönelik olduğu belirtildi.

Belediye açıklamasında, olayın kamuoyuna “operasyon” şeklinde yansıtılmasının kamu çalışanlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir çaba olduğu ifade edilerek, tüm şüphelilerin davet edilmesi durumunda gönüllü olarak ifade verebilecek durumda oldukları hatırlatıldı.

ESKİ DÖNEME AİT 100 DOSYA İLE ŞİKAYETTE BULUNULDU

Açıklamada, 2014-2019 dönemine ait 80 etkinlik için yaklaşık 33 milyon dolar harcandığı, buna karşılık 2019’dan bu yana 426 etkinliğe 30 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtildi. Ayrıca önceki dönemlere ait yaklaşık 100 dosyada “ihaleye fesat” ve “kamu zararı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ancak bu dosyaların büyük kısmında ya takipsizlik kararı verildiği ya da herhangi bir adli sürecin başlatılmadığı vurgulandı.

“AYNI BİLİRKİŞİLERLE DOSYALAR KAPATILDI” İDDİASI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, önceki döneme ait soruşturmalarda sürekli aynı bilirkişilerin görevlendirilmesinin adil bir yargılama sürecini zedelediği savunuldu. Gökçek dönemine ait bazı dosyalarda ciddi mali zararlara rağmen işlem yapılmadığı ifade edilerek, beklemede olan dosyaların da hatırlatıldığı açıklamada, soruşturmaların eşit şekilde yürütülmesi çağrısı yapıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanları, şube müdürleri ile organizasyon şirketlerinin sahip ve ortakları yer aldı. Gözaltına alınanların, “Görevi kötüye kullanma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla sorgulandıkları belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Yargı sürecinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.