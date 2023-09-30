Yangın, Şelale Mahallesi 3561 sokak Yayla Camii karşısında bulunan apartmanda yaşandı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekiplerinin müdahalesiyle mutfaktan başlayan yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Mutfakta kahvaltı hazırlandığı sırada ocaktan çıktığı değerlendirilen yangında mutfak tezgahı ve mutfak malzemelerinin bulunduğu dolaplar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın başladığı sırada mutfakta bulunan ve söndürmek için çaba harcarken yangından etkilenen 71 yaşındaki Emine Aydın ve 9 yaşındaki torunu Mehmet Y.'ye 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ambulansta müdahalede bulunuldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)