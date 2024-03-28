‘Büyüyen ve Gelişen Çıplaklı İçin Yine, Yeniden diyoruz ve halkımızın desteğini bekliyoruz’ diyen Muhtar Karakuş, yeni dönemde; Çıplaklı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadın Kooperatifi, Çıplaklı Sağlık Ocağı’nın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, Çıplaklı Mahallesi Birlik Beraberlik Gecesi, sokak hayvanlarına çözüm üretilmesi gibi önemli konularda adımlar atacaklarını ifade etti.

‘BELEDİYE ÇALIŞMALARININ TAKİPÇİSİYİZ’

Muhtar Karakuş, mahallede gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi inisiyatifinde olduğunu belirterek, bu çalışmalarında her zaman takipçisi olduklarını bir kez daha vurguladı.

‘MAHALLEMİZ İÇİN ÇALIŞTIK’

5 yıllık görev süresi boyunca mahalle halkıyla sürekli iletişim halinde olan ve önemli hizmetler gerçekleştiren Muhtar Karakuş, “5 yıl önce mahalle halkımızın takdiriyle göreve gelmiştik. Görev süremiz boyunca aza arkadaşlarımız ile birlikte elimizden gelen gayretle mahallemiz için çalıştık. Şimdi de halkımızdan gelen talep doğrultusunda; Muhammet Efe, Mustafa Yılmaz, Hayrettin Ünal, Nurettin Ballı, Hasan Kaya, Mesut Elmas, Vedat Tez ve Mehmet Ali Mert azalarımız ile birlikte yeni dönem için aday olduk” dedi.

‘7/24 ULAŞILABİLİR OLDUK’

Muhtar Karakuş, 5 yıllık görev süresi boyunca kimseye ayrıcalık yapmadan, 7/24 tüm Çıplaklı halkının yanında olduklarını belirterek, “Muhtarlık makamının en önemli görevi olan ulaşılabilirliği hiç aksatmadan, mahalle halkımızdan gelen talepleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi’ne ivedilikle aktardık. Belediyelerimizin imkanları doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmetlerin mahalle halkımız adına takipçisi olduk. Tarihi Gülevşen Camii Restorasyonu ile Merkez Camiimizin yenilenmesi gibi konulara öncülük ettik. Kadıyakası ile Gömürgen yaylalarımızın içme suyu sorununu çözebilmek için sondaj çalışması yaptık. Mahallemizin huzur ve güvenliği için kolluk kuvvetlerimiz ile sürekli irtibat halinde olduk” dedi.

İŞTE YENİ DÖNEM PROJELERİ

Çıplaklı Mahalle halkının yeniden görev vermesi halinde ise başta Çıplaklı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kuracaklarını ifade eden Muhtar Karakuş şunları söyledi: “Mahalle halkımız ile Alanya ve Antalya protokolünün bir araya geleceği Çıplaklı Mahallesi Birlik Beraberlik Gecesi düzenlemek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile Alanya Belediyemiz koordinasyonunda; Sürekli büyüyen ve gelişen mahallemizin alt yapı ve üst yapı eksikliklerini gidereceğiz. Bölge halkımızın yaz aylarında ikamet ettiği, aynı zamanda tarım faaliyetlerinin de yapıldığı Kadıyakası yaylası ile Gömürgen yaylasına geçtiğimiz yıllarda başladığımız içme suyu şebeke hattı çalışmalarımızı Allah’ın izniyle önümüzdeki süreçte tamamlayacağız.

Mahallemizin merkezinde yer alan aynı zamanda çocuk parkı da olan piknik yerimizin benzerlerinin başta Orman Deposu bölgemiz olmak üzere, mahallemizin bütün bölgelerine yapılması için belediyemize talepte bulunmuştuk, bu konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Uzun zamandır hizmet veren sağlık ocağımızın günümüz şartlarına uygun hale getirmek için yenilenmesini sağlayacağız. Girişimci kadınlarımız öncülüğünde Çıplaklı Mahallesi Kadın Kooperatifi kurmak için harekete geçeceğiz. Son aylarda şikayet almaya başladığımız sokak hayvanları konusunda hayvansever derneklerimiz ve belediyemiz iş birliğinde çözüm üreteceğiz.”