Göreve gelir gelmez yaylanın elektriği, okul çevre düzenlemesi, yanmayan sokak lambalarının değişimi gibi pek çok sorunu hızlıca çözen Tosmur Muhtarı Yakup Gündoğan, İsmail Özdemir Caddesi’nin sıcak yama ve kaldırımını da yaptırdı. Tosmur halkı sorunları kısa sürede çözen Muhtar Gündoğan’a teşekkür ettiler.

Yaptığı çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muhtar Gündoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Çok değerli Tosmur Mahallesi sakinleri İsmail Özdemir Caddesi'nde sıcak yama yaptık, kaldırım çalışmasını başlattık ve 2 adet kör noktaya ayna koydurduk emeği geçenlerden Allah razı olsun.’’