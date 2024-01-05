Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifini meclise sunduklarını açıkladı.

MHP'li Özdemir, ülkenin medya diplomasisini güçlendirmeyi amaçlayan teklifin, milli birlik ve beraberlikleri içinde tüm basın mensuplarına destek olma amacını taşıdığını belirtti.

Açıklamayı sosyal medya hesabı X üzerinden yapan MHP'li Özdemir, şunları kaydetti:

"15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk.

Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."