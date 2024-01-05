Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eko Okul misyonunu üstlenen Sami Bekar İlkokulu Müdürü Ali Türkyılmaz, öğretmenler ve öğrencileri misafir etti. Yeşil bir çevre, temiz ve güvenli bir doğa bilinciyle yetişen genç öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları ve taleplerini Başkan Yücel’e birinci ağızdan iletme ve cevap alma imkanı buldular. Çevreci çocukların sorularını titizlikle yanıtlayan Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı.

“ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP NESİLLER GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ”

Çocukların özellikle geri dönüşüm, çevre temizliği, atıkların bertarafı gibi konularda ilgili olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Yücel, “Günümüzün en büyük sorunlarına karşı çocuklarımızın ilgili ve bilgili olması çok mutluluk verici. Toplumun bilinçlenmesi temelden başlar. Bu anlamda çocuklarımızın soran, sorgulayan ve araştıran bir kişiliğe bürünmesi çok sevindirici. Yaşadığı çevreye ve doğaya karşı duyarlı davranan tüm öğrencilerimizi tebrik, bilinçli bir toplum yetiştirmek için var gücüyle çalışan tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yücel, ziyarette bulunan çevreci öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.