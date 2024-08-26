Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, ilçe ziyaretleri kapsamında bugün MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Ziyaretine Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ile birlikte katılan Başkan, Alanya İlçe Teşkilatı’nda bir önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Abdulhadi Yüksel ve ülküdaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda, teşkilatın çalışmaları ve yerel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Abdurrahman Başkan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, yerel teşkilatların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Alanya’nın ihtiyaçları ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi alarak, teşkilat üyelerinin görüşlerini dinledi

Başkan, MHP İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek genç ile de bir araya geldi. Başkan, ziyaretinde “Ülkücü ecdada hürmetten bir an olsun ayrılmayan vefa demektir.” ifadelerine yer verdi.