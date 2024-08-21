Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da düzenlenen ‘Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katıldı. Başkan Muhittin Böcek, toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, geçirdiği talihsiz kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek, Genel Başkan Özel ile bir süre toplantı yaparak, Antalya'da hayata geçirdiği projeler ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal belediyecilik projelerini paylaştı

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Böcek, daha sonra CHP Lideri Özgür Özel, başkanlığında yapılan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarını paylaştı. Başkan Muhittin Böcek, toplantıda halkın refahını yükseltmek amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, “Biz Birlikte Güçlüyüz diyerek çıktığımız bu yolda tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak kimseyi ötekileştirmeden halkımıza eşit hizmet sunmaya devam edeceğiz. Tüm belediyelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla projelerimizi paylaştık. Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve dertlerine derman olmak için azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Böcek, Ankara ziyaretinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i de ziyaret etti. Antalya'da yürütülen çalışmalarla ile ilgili görüşme yaptığını belirten Başkan Böcek, Zeybek'e misafirperverliği için teşekkür etti. Başkan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Asu Kaya'ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, “Kadınların toplumsal ve siyasal alanda daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı İsme Emanet

Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av. Utkan Hasan Eminoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından vekil olarak atandı.

CHP lideri Özgür Özel’in katıldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı’na giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP’li Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av. Utkan Hasan Eminoğlu’nu vekil olarak atadı.