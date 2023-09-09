Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı kongresi bugün Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Mustafa Sünbül, İlçe Kongresine tek aday olarak girdi, Kongreye MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MYK üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy, İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Kongreye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Protokol konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Başkan Sünbül’ün yeni Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler belli oldu. İşte Sünbül'ün yeni yönetimi listesi :

1-Hasan Cantürk

2-İrem Musluoğlu

3-Hakan Kasmuş

4-Erol Geçgün

5-Selçuk Cebeci

6-Ayşe Taşdemir

7-Adem Çalış

8-Murat Kandemir

9-Hasan Yiğit

10-Fahri Uğuz

11-Arzu Çetin

12-Murat Kiriş

13-Ümit Erdem

14-Mert Babaoğlu

15-Mehmet Nuri Bora

16-Burhan Kasapoğlu

17-Tahsin Taner Taşpınar

18-Yavuz Karataş

19-Ramazan Özsoy

20-Muharrem Göçmenoğulları

21-Buğrahan Kılınç

22-Burak Doğan Aydoğan

23-Mehmet Hanifi Türk

24-Fatma Özkan İşbitirici

25-Ümmühan Kübra Özyürek

26-Ertuğrul Elvan

27-Batuhan Şahin

28-Emre Ceylan

29-Gökhan Arıkan

30-Muhammed Nergiz

31-Hüseyin Ayhan

32-Mevlüt Benli

33-Kemal Demir

34-Murat Özdemir

35-İsmail Keleş

36-Mustafa Tuncer

37-Mehmet Ali Şahin

38-Çağrı Süvari

39-Süleyman Gün

40-Oğuzhan Kellecioğlu

41-Nuri Efe Yılmaz

42-Kamil Çiçek

43-Mustafa Sucu

44-Sevim Güllük

45-Korkut Yeniacun

46-Alaaddin Toksöz

47-Selçuk Güven Ülker

48-Mehmet Savaş Güngör

49-Hakan Arıcan

50-Gülhan Gül