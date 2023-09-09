Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı kongresi bugün Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Mustafa Sünbül, İlçe Kongresine tek aday olarak girdi, Kongreye MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MYK üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy, İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Kongreye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Protokol konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Başkan Sünbül’ün yeni Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler belli oldu. İşte Sünbül'ün yeni yönetimi listesi :
1-Hasan Cantürk
2-İrem Musluoğlu
3-Hakan Kasmuş
4-Erol Geçgün
5-Selçuk Cebeci
6-Ayşe Taşdemir
7-Adem Çalış
8-Murat Kandemir
9-Hasan Yiğit
10-Fahri Uğuz
11-Arzu Çetin
12-Murat Kiriş
13-Ümit Erdem
14-Mert Babaoğlu
15-Mehmet Nuri Bora
16-Burhan Kasapoğlu
17-Tahsin Taner Taşpınar
18-Yavuz Karataş
19-Ramazan Özsoy
20-Muharrem Göçmenoğulları
21-Buğrahan Kılınç
22-Burak Doğan Aydoğan
23-Mehmet Hanifi Türk
24-Fatma Özkan İşbitirici
25-Ümmühan Kübra Özyürek
26-Ertuğrul Elvan
27-Batuhan Şahin
28-Emre Ceylan
29-Gökhan Arıkan
30-Muhammed Nergiz
31-Hüseyin Ayhan
32-Mevlüt Benli
33-Kemal Demir
34-Murat Özdemir
35-İsmail Keleş
36-Mustafa Tuncer
37-Mehmet Ali Şahin
38-Çağrı Süvari
39-Süleyman Gün
40-Oğuzhan Kellecioğlu
41-Nuri Efe Yılmaz
42-Kamil Çiçek
43-Mustafa Sucu
44-Sevim Güllük
45-Korkut Yeniacun
46-Alaaddin Toksöz
47-Selçuk Güven Ülker
48-Mehmet Savaş Güngör
49-Hakan Arıcan
50-Gülhan Gül