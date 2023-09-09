FLAŞ! Mustafa Toklu istifa ediyor FLAŞ! Mustafa Toklu istifa ediyor

Millliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı, Alanya Kültür Merkezi’nde ilçe kongresini gerçekleştiriyor. Mevcut İlçe Başkanı Mustafa Sünbül tek aday olarak çıkıyor. 