Millliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı, Alanya Kültür Merkezi’nde ilçe kongresini gerçekleştiriyor. Mevcut İlçe Başkanı Mustafa Sünbül tek aday olarak çıkıyor.
MHP Alanya’da Kongre Heyecanı Başladı
MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda kongre heyecanı başladı. Mevcut Başkan Mustafa Sünbül, kongreye tek aday olarak girdi.
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